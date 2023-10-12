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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ديانا هشام تغير ملامحها وتفاجئ متابعيها بلوك جريء

الفنانة ديانا هشام
الفنانة ديانا هشام

شاركت الفنانة الشابة ديانا هشام متابعيها بكواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وفاجأت جمهورها بتغير ملامحها وملابسها المثيرة.

الفنانة ديانا هشام

 

ديانا هشام تستعرض أنوثتها ببطن مكشوف

وبدت ديانا ببدلة سوداء مثيرة ومميزة، حيث ضمت بنطال أسود كلاسيكي مصنوع من قماش الستان، ونسقت عليه توب مكشوف الأكتاف والخصر بصيحة المثلث المقلوب، ومطبوع بالورود الحمراء الرقيقة، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

 

وتزينت ديانا هشام بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالفصوص الكريستالية اللامعة، فضمت عقد أنيق ملتف حول العنق وخاتم كبير الحجم، بالإضافة لأنسيال وأقراط جذابة.
 

وأضافت ديانا لمسه مميزة للوك فإرتدت قفازات طويلة مصنوعة من التُل باللون الأسود، كما انتعلت حذاء ذا كعب عالٍ مرصع بالفصوص الكريستالية اللامعه؛ لتتماشى مع المجوهرات.

وتميزت بتصفيفة شعر جذابة، حيث إعتمدتها العديد من عارضات الأزياء هذا العام، فقامت بتثبيت شعرها شكل الكعكه مع ترك أطراف الشعر مدببة، بالإضافة لخصلات تتدلى على وجهها بشكل مرتب وناعم.


 

 ووضعت ديانا مكياجًا مثير ومختلف غير ملامحها بشكل كبير، فإعتمدت الآيلاينر المزدوج مع ظلال العين بدرجات النود والكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش طويلة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ لترتكز أكثر على رسمة العين.

 

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