مصر تشارك في أعمال القمة الـ9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين

يُشارك وفد برلماني مصري في أعمال القمة الـ 9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، والتي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبرالجاري، تلبيةً لدعوة البرلمان الهندي، في ظل الرئاسة الهندية الحالية لمجموعة العشرين.

منصة برلمانية عالمية رفيعة المستوى

وتُعقد القمة البرلمانية لمجموعة العشرين بتنظيم مُشترك بين البرلمان الهندي والاتحاد البرلماني الدولي، وقد وجه البرلمان الهندي الدعوة للبرلمان المصري للمشاركة فيها، في إطار الدعوة الهندية لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، وتُعد القمة البرلمانية لمجموعة العشرين منصة برلمانية عالمية رفيعة المستوى، حيث تهدف إلى إضفاء البعد البرلماني على الحوكمة العالمية، وتشهد هذه القمة حضوراً برلمانياً عالمياً بارزاً، حيث يشارك 25 رئيس برلمان من دول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة للمشاركة، ومن المُقرر أن تناقش القمة خلال جلساتها عدة مواضيع ذات الصلة بالقضايا العالمية المُلحة مثل خطة عام 2030 لأهداف التنمية المُستدامة: عرض المُنجزات وتسريع التقدم، والتحول إلى الطاقة المُستدامة: البوابة نحو مستقبل أخضر، وتعميم المساواة بين الجنسين: من تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة، والتحول في حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة.

جدير بالذكر أن الوفد البرلماني المصري المشارك في القمة البرلمانية التاسعة لمجموعة العشرين بالهند يتألف من السادة الأعضاء:

- النائب/ كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

- النائب/ د. محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

- النائبة/ نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

- النائب/ عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ