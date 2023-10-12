التصدي لمحاولات بناء بدون ترخيص في فايد وأبو صوير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ شدة خشبية وصبة لأعمدة خرسانية، بدون ترخيص على مساحة 80 متر، وذلك بشاطئ الأمل، وتم إزالة الشدة الخشبية والأعمدة الخرسانية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم الخميس، من فك شدة خشبية لسملات خرسانية، وتشوين مواد البناء، على مساحة 150 متر، وتمت الإزالة بحضور مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية والقسم الهندسي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.