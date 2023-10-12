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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

متطوعي التنمية الشبابية بشرم الشيخ يشاركون في إفتتاح المعرض الأول للكتاب

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، اليوم الخميس، فعاليات معرض شرم الشيخ الأول للكتاب أمام منطقة السوق التجارى القديم، والذى تنظمه الهيئة العامة المصرية للكتاب، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، بالتعاون أيضا مع مكتبة مصر العامة، وهيئة قصور الثقافة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات محافظة جنوب سيناء للاحتفال بـ"اليوبيل الذهبي" للذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ، بمشاركة اعضاء ناتي التطوع بمركز التنميه الشبابية بشرم الشيخ .

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الجريدة الورقية