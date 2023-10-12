الفنانة ديانا الشمسان: يجب أن يعود المسرح العربي إلى عراقته الماضية

أكدت الفنانة ديانا الشمسان على أهمية فن المسرح خاصة عند العرب والذي بدأ في الإندثار حول نمط معين سواء أكانت المسرحية درامية أو كوميدية أو غيرها مؤكدة على عراقة المسرح العربي الذي ظهر مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي من خلال بعض الفرق المسرحية التي ظهرت في بلاد الشام وبعد ذلك انتقلت مصر والتي حظيت بالبيئة المناسبة ولاقت قبولاً وتشجيعاً كبيرين، ممّا أدّى إلى ظهور فِرَق تمثيليّة جديدة للمسرح العربي.

وأضافت ديانا الشمسان بأن المسرح أستطاع أن ينجح في العالم العربي في وقت قصير جدًا الأمر الذي جعل الكتاب يتجهون إلى كتابة فن المسرح بكافة انواعة فانتشر بصورة كبيرة جدًا في خمسينيات القرن العشرين ، وأصبح مُعترَفاً به في معظم المؤسسات الثقافيّة الرسميّة، وشهد المسرح العربي تطوراً كبيراً على أيدي كبار الممثلين والمخرجين العرب، وعندها تم تأسيس معاهد خاصّة للتمثيل لفتح مجالات للدراما والسينما.

وأشارت الشمسان بان الفن المسرحي انحدر بصورة ملحوظة جدًا وقلت حركته خاصة المسرح العربي بعد تزايد الأعمال الدرامية من المسلالات والأفلام السينمائية التي اجتاحت قنوات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي ولكن سيظل المسرح له رونقه ومميزاته الخاصة التي لم تستطيع الدراما أو السينما أن تملئ هذا الجانب من فن المسرح لذلك تأمل بان يعود المسرح العربي إلى عراقته مرة آخرى.