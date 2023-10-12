خبيرة التجميل مجيدة الشيباني تحذر من عوامل فقدان نعومة البشرة

حذرت خبيرة التجميل مجيدة الشيباني من العوامل التي تؤدي إلى جفاف البشرة وتُفقدها نعومتها، خاصة بأن معظم الأشخاص يعانون من جفاف متوسط في البشرة لعدة أسباب أهما كثرة التعرّض لأشعة الشّمس حيث تسبب الأشعة الفوق البنفسجية جفاف للبشرة وتغيرات جلدية تساعد على ظهور التجاعيد على بشرة الإنسان.

وأضافت مجيدة الشيباني بأن من أكثر أسباب فقدان نعومة البشرة أيضًا هو سوء التغذية فبداية الإنسان وهو رضيع يتلقى نظاماً غذائياً صحياً من قبل الوالدين، وبعد ذلك يتجه الطفل في مراحل عمره المختلفة إلى اتباع العادات السيئة في الطّعام وأنظمة غذائية تفتقر للبروتينات والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية التي تساعد على نضارة البشرة وحيويتها.

وأكدت الشيباني أن من أهم العوامل التي تساعد على فقدان نعومة البشرة هو النوم بشكل غير كافي خاصة بأن الجهاز المناعي في جسم الإنسان يحتاج إلى ما لا يقل عن 8 ساعات من النوم يستطيع فيها القيام بوظيفته وهي تحصين الجسم من كافة الأمراض وأهمها الحفاظ على نضارة البشرة.