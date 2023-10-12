الموديل مريم الملا تكشف عن صفات عارضات الأزياء

كشفت الموديل مريم الملا عن أهم الصفات التي يجب توافرها في عارضات الأزياء بمختلف أنواعها فهناك صفات أساسية يجب أن تكون متواجدة في هيئة وشكل عارضة الأزياء ومن بين أهم هذه الصفات أن يكون وزن عارضة الأزياء متناسق مع طولها بهدف إظهار جمال الزياء التي ترتديها للعرض، وأن تمتلك شخصية قوية واثقة من كل خطوة تخطوها.

وأضافت مريم الملا أن من أعم الصفات أيضًا التي يجب توافرها في عارضة الأزياء أن يخلو جسدها من العيوب الخلقية سواء أكانت ظاهرة أو أي تشوهات كما يجب ألا يقل طولها عن 165 سنتيمتر وذلك لتحقيق الهدف المطلوب من عرض الأزياء مهما اختلف نوع هذه الأزياء، خاصة بأن عرض الأزياء أصبح في يومنا الحالي فنًا من ضمن الفنون المنتشرة بكثرة لذلك يجب أن يتمتعن عارضات الأزياء بصفات عديدة منها الشكل والهيئة.

ونوهت الملا بأن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في عارضات الأزياء أهمها أن تمتلك جاذبية وكاريزما تلفت انتباه كل من يشاهدها من أول نظرة بالإضافة إلى تعلم فنون الإتيكيت في طريقة مشيها أثناء عروض الأزياء، بالإضافة إلى متابعتها المستمرة لآخر صيحات الموضة، وان تكون على دراية كاملة بتنسيق الأزياء والألوان وهيئتها وتسريحة شعرها.