تنبيهات عامة للمتقدمين بوظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية

حددت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، السبت 29 ربيع أول 1445ه‍/ 14 أكتوبر 2023م، للتقديم على الوظائف الشاغرة بها للرجال على رتبة جندي وذلك لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ونشرت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، تفاصيل التقديم وموعده.

واوضحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة أن التقديم والتسجيل من خلال بوابة التوظيف، مشددة على ضرورة الدقة في إدخال البيانات مشيرة إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن ينظر فيه.

ووضعت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية عدة تنبيهات عامة للمتقدمين على وظائفها منها:

عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب إذ يخضع لمعايير القبول والمفاضلة.

يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق الاعتراض عليه.

رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية "sms"، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.

شروط وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية

ووضعت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم على وظائفها العسكرية الشاغرة للرجال منها:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.