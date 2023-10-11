إيقاف أعمال بناء بقرية أبنود بمركز قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بمركز قنا، برئاسة رفاعى عبداللاه، اليوم الأربعاء، من تنفيذ عدد ٢ حالة إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة ٢٢٠ متر عبارة عن فك أخشاب دور أرضي وفك أعمدة دور أرضي بناحية كرم عمران .

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.