تحرير 17 مخالفة تموينية متنوعة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مديرى الإدارات المعنية بنجع حمادي، حملة المكبرة بالمدينة لضبط وسلامة الغذاء .

جاء ذلك بحضور بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة والكيمائية امانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة والمحاسب عبدالله مديرالرقابة التموينية وامل ومفتش تموين نجع حمادى والدكتورة نادية من ادارة الطب البيطرى بنجع حمادى ، وقسم الاشغالات ووحدة والمرافق .

كما تم المرور بمنطقة الشيخ محمد الخواص وشارع بوسعيد للتنبية على بائعى الخضر والفاكهة بوضع التسعيرة الخاصة بكل صنف بمكان ظاهر للجمهور المطاعم ومحال البقالة والسوبر ماركت والهايبر ماركت ومحال بيع اللحوم الجزارة والثلاجات والعطارة .

واسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٧ مخالفة ، وعدد اربعة مخالفات بيئية، وعدم اعلان عن اسعار ، وعدم جود قائمة تشغيل ، محاضر نظافة ، اشغال طريق وازالة ادارية باعة جائلين كما تم تحريز اربعة اللاف ومئتان وخمسون جرام لحوم مصنعة ( لانشون) لسوء التخزين بالاضافة الى تحريز ثلاث كجم لحوم ذبح خارج المجزر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

واكد اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ان الحملات مستمرة ، ان لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى جودة وصلاحية السلعة المقدمة له وان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

مضيفاً ان ذلك ياتى ضمن المبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية تحت مسمى ( خفض السلع هو الاستدامة ) والهدف الرئيسى انخفاض اسعار السلع حتى لا يكون نقص فى اى من السلع بالاسواق .

وذلك تنفيذا لما جاء باجتماع محافظ قنا بمديرى المديريات المعنية ورؤساء المراكز بتشديد الرقابة الكاملة على الاسواق وعدم الاحتكار لاى سلعة وذلك لضبط الاسعار .