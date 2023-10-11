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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حكومة سويسرا تُخطط لتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

حماس
حماس

تُخطط "الحكومة السويسرية"، تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية، حسبما أفاد المجلس الاتحادي السويسري، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المجلس في بيان له، يوم الأربعاء، إنه "يعتبر أنه يجب تصنيف "حماس" منظمة إرهابية" وكلف فريق عمل مختصا بدراسة الخيارات القانونية لحظر "حماس".

وكلف المجلس الاتحادي الخارجية السويسرية بتحليل التعاملات المالية الخاصة ببرنامج التعاون مع المنظمات غير الحكومية في الشرق الأوسط للتأكد من أن تلك التعاملات لا تهدف إلى تمويل "حماس" وأنشطتها.

وأكد المجلس أيضًا على أهمية ضمان سلامة اليهود والمؤسسات اليهودية في سويسرا.

وكانت لجنة السياسات الأمنية التابعة للمجلس الوطني السويسري قد صوتت بالإجماع لصالح القرار الذي يطالب الحكومة بحظر "حماس" كمنظمة إرهابية.

واشنطن تكشف عن حصيلة جديدة من القتلى الأمريكيين في "طوفان الأقصى"

سجلت "وزارة الخارجية الأمريكية"، ارتفاعًا في الحصيلة الأخيرة لأعداد مواطنيها القتلى في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس "طوفان الأقصى"، وبلوغه اثنين وعشرين شخصًا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وكشفت واشنطن اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الأخير في حصيلة القتلى من المواطنين الأمريكيين تمثل في زيادة بلغت 8 ضحايا مقارنة بآخر عدد مؤكد للقتلى قبل يوم واحد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين اليوم: "يجب أن نكون واضحين تماما.. ليس من مبرر للإرهاب.. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وسنعمل على هذا الأمر طوال اليوم وما بعده".

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