واشنطن تكشف عن حصيلة جديدة من القتلى الأمريكيين في "طوفان الأقصى"

سجلت "وزارة الخارجية الأمريكية"، ارتفاعًا في الحصيلة الأخيرة لأعداد مواطنيها القتلى في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس "طوفان الأقصى"، وبلوغه اثنين وعشرين شخصًا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وكشفت واشنطن اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الأخير في حصيلة القتلى من المواطنين الأمريكيين تمثل في زيادة بلغت 8 ضحايا مقارنة بآخر عدد مؤكد للقتلى قبل يوم واحد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين اليوم: "يجب أن نكون واضحين تماما.. ليس من مبرر للإرهاب.. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وسنعمل على هذا الأمر طوال اليوم وما بعده".

وقبل يومين، أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وجود مواطنين أمريكيين بين الأسرى في غزة، دون أن يقدّم تفاصيل عنهم، ولا عن الأمريكيين الذين ربما قتلوا.

وصرح عبر شبكة "سي إن إن": "لدينا الكثير من المواطنين المزدوجين في إسرائيل. أظن أن هناك العديد منهم، لكننا ما زلنا نحاول فرز كل هذه المعلومات بعد هذا الهجوم المفاجئ المروع وسنتأكد من نشر هذه المعلومات حتى يتمكن أحباء هؤلاء الأشخاص الذين قُتلوا والذين هم على قيد الحياة ومن تم احتجازهم كرهائن، من معرفة ذلك في أسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد عيّن في وقت سابق الجنرال المتقاعد جال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى".

الاحتلال يستهدف سيارات على حدود غزة ويُنهي حياة 3 فلسطينيين

أنهت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، حياة 3 فلسطينيين قرب كيبوتس نير عام على حدود غزة كانوا في عدة سيارات، بعد إطلاقها النار عليهم، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع عدد الشهداء إلى 1100 إضافة إلى إصابة 5339 في الضربات الجوية الإسرائيلية".

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.