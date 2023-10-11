الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مصرع 189 ضابطًا إثر هجمات المُقاومة الفلسطينية

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مصرع 189 جنديًا حتى الآن، بعد ٥ أيام من استمرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد جيش الاحتلال، أنه أبلغ عائلاتهم بموتهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" السبت الماضي، إلى 1200 قتيل.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أن عدد المصابين وصلوا إلى 3000 إصابة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف 2294 هدفًا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس منذ بدء العدوان على غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن أكثر من 4500 صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ السبت الماضي.

وتكثف طائرات الاحتلال قصف قطاع غزة ومهاجمة الأحياء السكنية والمواطنين المدنيين، في عملية انتقامية أطلقت عليها السيوف الحديدية؛ للرد على عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حماس منذ فجر السبت.

إسرائيل.. نتنياهو وزعيم المُعارضة يتفقان على تشكيل مجلس إدارة الحرب

توصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" وخصمه السياسي "بيني جانتس"، رئيس حزب معسكر الدولة إلى اتفاق لإقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وسيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

وينص الاتفاق أيضًا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.