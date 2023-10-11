ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر تنظم ورش للمرأة في "التلي"

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

يواصل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة الأستاذ احمد حمزة فعاليات ورش التلي والتي تقام في الفترة من 4 اكتوبر الحالي وحتى 22 أكتوبر الجاري والتى تقوم بتنفيذها ياسمين جاد محمود بمقر القصر

حيث استمرار العمل علي تنفيذ قطع فنية مستوحاة من التراث و تهدف الورشة إلى الحفاظ على هذا الفن المصري الأصيل من الاندثار وتعليم المشاركات هواية وحرفة ذات رأس مال بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير وكذلك تشجيع وتدعيم كل من له هواية تتعلق بالأعمال اليدوية

ورش التلى تواصل فعاليتها بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التلى تواصل فعاليتها بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التلى تواصل فعاليتها بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التلى تواصل فعاليتها بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر