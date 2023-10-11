"ثقافة منفلوط" تنظم أمسية شعرية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

في إطار الإحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد لذا تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

وفى أجواء اكتوبرية عقد بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق امسية شعرية كبرى ضمن فعاليات برنامج نادى أدب منفلوط برئاسة الشاعر محمد ابو شناب أمسية شعرية بعنوان " وطني فخر وكرامة " ضمن الاحتفال بأعياد اكتوبر المجيد

بدأت فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية لمدير القصر موجهاً بأهمية الاحتفالي بذكرى نصر اكتوبر المجيد وخلق فكر وطني متميز من خلال تبادل الخبرات والتجارب أثناء الملتقي وبحضور لفيف من الأدباء والمثقفين الاديب شعبان المنفلوطى والناقد.يحيى القفاص والأديب ايهاب الصراف والأديب على عبد الرازق ، وقد شارك فى الأمسية نخبة من أدباء الاقليم الشاعر اسماعيل حلمى والشاعر هانى العباسى والناقد الدكتور محمد الفنجرى من المنيا ومن ديروط الاديب ناجح جاد رئيس نادى أدب ثقافة ديروط ومن اسيوط الشاعر الدكتور محمود فرغلى حيث قدم الأدباء باقة من قصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية

كما شارك أعضاء نادى أدب منفلوط الشاعر بهاء توفيق والشاعر احمد عبد الحميد والشاعر رمضان زيدان والشاعر محمود زناتى والأدبية الشاعرة هناء ابو شنيف والشاعر أسامة خميس والشاعر نبيل الس والشاعر وليد احمد حيث قدموا العديد من المداخلات الثرية للأدباء الشباب ومناقشة القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة

ثقافة منفلوط تنظم امسية شعرية كبرى للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر المجيد