قصر ثقافة ساحل سليم يحتفي بذكرى نصر أكتوبر

في إطار إحتفالات ذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد احتفل قصر ثقافة ساحل سليم ضمن سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث شهد قصر ثقافة ساحل سليم برئاسة محمود أحمد عبد العال احتفالية ثقافية فنية للاحتفاء بذكرى نصر اكتوبر المجيد ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة اسيوط برئاسة سحر مراد

تضمنت الاحتفالية ورشة فنية للأطفال حيث تم شرح مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن مظاهر الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر المجيد بينما قدم فريق كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم برئاسة المايسترو ياسر محمود مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني الطرب الأصيل التي نالت إعجاب الجمهور

قصر ثقافة ساحل سليم يحتفي بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

قصر ثقافة ساحل سليم يحتفي بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد