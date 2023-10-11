فرقة القوصية للإنشاد الديني تشارك فى احتفالات المولد النبوي الشريف

في اطار فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تعتبر من أهم الأحداث الثقافية والدينية في مصر. وفي هذا السياق، قدم بيت ثقافة القوصية تجربة فريدة من نوعها للجمهور بعرض فني قائم على الانشاد الديني لفرقة القوصية.

تم تنظيم العرض الفني في مقر جمعية دار الهدى بالقوصية، وهو مشروع ثقافي يعتني بتعزيز الفنون التراثية والثقافة في المنطقة. وقد قدمت فرقة القوصية مجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها "قمر سيدنا النبي" و"سلام عليك يا طه".

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد، الثقافي برئاسة محمد نبيل للقصور الثقافية. وتعمل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي على تنظيم هذه الفعاليات الاحتفالية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الثقافي والروحاني بين المجتمع، وتعزيز المحبة والاحترام بين أفراد المجتمع المحلي. كما تساهم في تعزيز الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.

يتعاون البيت الثقافي مع الفرق الانشادية المحلية لتقديم فعاليات متنوعة، سواء كانت حفلات غنائية أو عروض موسيقية تعكس التراث الثقافي الغني. إن هذا النوع من الفعاليات يجذب الجمهور من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، ويكسب الفن الانشادي الديني شعبية واسعة.

يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مناسبة هامة للمسلمين حول العالم، حيث يتم الاحتفال بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفرح وسرور. إن تقديم العروض الفنية المبهجة خلال هذه الفترة يعزز الروح المعنوية للمجتمع ويساهم في تعزيز القيم الإنسانية والدينية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة الثقافية والفنية هي جزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحياة الثقافية في الريف المصري وتنمية العقول والمواهب المحلية. يقدم بيت ثقافة القوصية وفرقة القوصية للانشاد الديني مثالًا حيًا على الدور الحيوي الذي يلعبونه في تعزيز التراث الديني والشعبي في القوصية وتنمية المجتمع المحلي.





فرقة القوصية للانشاد الديني تشارك احتفالات المولد النبوي بجمعية دار الهدى بالقوصية