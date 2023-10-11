"قيم التسامح في المجتمع" محاضرة من المكتبة الثقافية بفزارة بالقوصية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي.

حيث نظمت المكتبة الثقافية في وزارة الثقافة محاضرة تثقيفية بعنوان "قيم التسامح في المجتمع" في مقر المكتبة، وقدمها وجيه محيي الدين سعداوي. تحدث خلال المحاضرة عن كيفية التعامل مع الدين وأشار إلى أن الأديان السماوية تدعو إلى التسامح والتعايش السلمي بين الناس. تم تقديم رؤية شاملة حول مفهوم التسامح في الإسلام وأهمية قيم التسامح في المجتمع.

وتناول السعداوي خلال المحاضرة عدة نقاط مهمة حول قيم التسامح في المجتمع، وأكد على ضرورة الالتزام بمبادئ التسامح وفهم مفاهيمها وأهميتها في الحياة الاجتماعية، كما تحدث عن أهمية التسامح في تعزيز العلاقات الإنسانية وتفادي النزاعات والصراعات وتحقيق السلم الاجتماعي.

وشدد السعداوي على ضرورة وجود التسامح الديني والاحترام المتبادل بين الأديان والمجتمعات المتعددة الثقافات والديانات، حيث تساعد قيم التسامح والاحترام على تعميق الفهم والتفاهم بين الناس وتقريب وجهات النظر وتحقيق المواطنة الفعالة في المجتمع.

واختتم السعداوي المحاضرة بتشجيع الحضور على التفكير بشكل إيجابي وترسيخ قيم التسامح في النفوس ونشرها في المجتمع لتحقيق التكامل والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.