نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام الدورة الرابعة لبرنامج "تأهيل القيادات"

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، فعاليات ختام الدورة الرابعة من البرنامج التدريبى الموحد "تأهيل القيادات الجامعية"، والذى عقد خلال الفترة ٨-١١ أكتوبر ٢٠٢٣م ، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، ونخبة من وكلاء ورؤساء الأقسام من مختلف الكليات، بالإضافة إلى تواجد فريق الإدارة بالمركز وهم : رحاب مرتضي، والدكتورة شيماء فرج، والدكتور ياسمين فهمي.

قدم الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، الجلستين علي مدار اليوم، حيث تناول الجوانب المالية والإدارية في الأعمال الجامعية بما يخص رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات.

جدير بالذكر أنه فى ختام فعاليات الحفل قام الدكتور إيهاب الببلاوي بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسادة المشاركين بالبرنامج التدريبى وعددهم ٢٥ من الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات.