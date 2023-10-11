"أكتوبر التحدي والإرادة" ندوة لإعلام طنطا

نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جامعة طنطا، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود زكى اليوم الأربعاء ندوة إعلامية بعنوان أكتوبر التحدي والإرادة ب قاعة المؤتمرات بكلية آداب طنطا.

حاضر في اللقاء اللواء أركان حرب متقاعد حمدي لبيب الخبير الاستراتيجي وخبير المصريات واحد أبطال أكتوبر وشارك في اللقاء الأستاذ الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب بطنطا، والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، حيث دارت الندوة حول نقاط عدة من أهمها تحدث عن حرب أكتوبر والانتماء والعلاقة بينهما كما أوضح أوضاع العدو و قواتنا بعد حرب ٦٧وبين الدروس المستفادة من حرب ٦٧ وحرب ٧٣ استفاض بالحديث عن مراحل الصراع بين الجيش الإسرائيلي وجيش مصر ثم استعرض أهم البطولات التي ظهرت في حرب أكتوبر أوضح تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي وفي نهاية الحديث ركز على الانتماء وفوائده خاصة على الأجيال الجديدة وبين أن الجندى المصرى هو خير أجناد الأرض وهو الذي كسر حاجز الخوف والفشل وتحقيق المعجزات وحطم الجيش الإسرائيلي الذى كان يفتخر بأنه الجيش الذى لا يقهر أدار ونفذ اللقاء الأستاذ إبراهيم أبو زهرة والسيد سنيد والندوة تحت إشراف الأستاذ ضاحى هجرس مدير المجمع الإعلامي بطنطا.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.