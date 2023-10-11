ورشة فنية للأطفال ببيت ثقافة النخيلة فى أبوتيج

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم فعاليات مماثلة في مناطق أخرى بإقليم وسط الصعيد، بهدف تعزيز الثقافة والفن في المجتمعات المحلية. كما تهدف هذه الفعاليات إلى تنمية مواهب الشباب وتعزيز القدرات الفنية لديهم.

تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية. يتم ذلك برئاسة عمرو بسيوني ومحمد نبيل، ومن خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

تم تنظيم ورشة فنية للأطفال في بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة، برئاسة محمد عمر. قدمت سحر عبداللطيف شرحاً مفصلاً عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال، وتم التعبير عن نصر اكتوبر المجيد. تم تكريم الموهوبين المتميزين بجوائز رمزية.

ومن بين الفعاليات القادمة، ستقام معارض فنية للفنانين المحليين في قصور الثقافة المختلفة. ستتيح هذه المعارض فرصة للفنانين لعرض أعمالهم ومشاركتها مع الجمهور. ستكون هذه المعارض منصة للتعبير الفني وتبادل الأفكار والتجارب.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة بتنظيم حفلات موسيقية وعروض مسرحية في مختلف المناطق، بهدف إشاعة روح الفن والثقافة وتقديم تجارب جديدة ومنوعة للجمهور. كما ستقام ورش عمل للشباب والأطفال لتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية في مجالات مختلفة مثل الرسم والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والفني في المجتمع المصري. تعتبر هذه الفعاليات فرصة لتعزيز التواصل الثقافي بين المجتمع والفنانين المحليين، وتعزيز القدرات الإبداعية لدى الشباب والأطفال. وتساهم أيضًا في تعزيز الانتماء المجتمعي ونشر قيم التعاون والتفاعل الاجتماعي من خلال الثقافة والفن.

بهذه الفعاليات والجهود المستمرة، تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة على تحقيق رؤية وزارة الثقافة في تطوير الثقافة والفن في مصر وإثراء حياة المواطنين بالتنوع الثقافي والفني.

ورشة فنية للأطفال ببيت ثقافة النخيلة بابوتيج