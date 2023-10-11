في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني لدعم ذوي الهمم وتقديم فعاليات ثقافية وفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى،

تم إطلاق فعالية "بأيديهم بنعمل فن" التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط برئاسة الشاعر والمترجم محمد شافع، كجزء من برنامج التمكين الثقافي.

وقد اختتمت فعاليات ورشة الأعمال الفنية لذوي الهمم في مركز تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة بمجريس، بإشراف نسمة حامد المسئولة عن ملف الإعاقة بالمركز وبسنت رمضان مشرفة التأهيل بالمركز.

وتم تقديم شرح مفصل عن تنفيذ أشكال فنية باستخدام شرائط الساتان الأسود والأبيض من قبل الفنانة آيات حسين محمد. شارك في الورشة أطفال من مختلف الأعمار من ذوي الهمم، وعبروا عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في هذه الأنشطة.

ختام فعاليات ورش الأشغال الفنية لذوي الهمم بصدفا