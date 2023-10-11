ضمن عروض نوادى المسرح.. "سوناتا الروح والجسد" علي مسرح روض الفرج بالقاهرة

في إطار سعي الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة عمرو بسيوني لدعم الفن وتمكين تقديم إبداع حقيقي بتجارب غير تقليدية، ينظم الإدارة المركزية للشؤون الفنية بقيادة الفنان تامر عبد المنعم عروضًا لنوادي المسرح في إقليم وسط الصعيد الثقافي بقيادة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط بقيادة ضياء مكاوي.

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج عرضًا مسرحيًا بعنوان "سوناتا الروح والجسد" من فرقة نادي مسرح قصر ثقافة أسيوط، من تأليف مروة فاروق وبطولة مادونا هاني ومحمد عثمان، وديكور الفنان حمدي قطب وتصميم الإضاءة الفنان مايكل يعقوب، وإشراف المسرح ريهام أحمد حافظ، وإخراج مادونا هاني. يستوحي العرض من سوناتا الروح والجسد في رحلة البحث عن الذات ورفض التقاليد المغلوطة، ويقدمه مجموعة من الشباب المبدع.

"سوناتا الروح والجسد" علي مسرح روض الفرج بالقاهرة

"سوناتا الروح والجسد" علي مسرح روض الفرج بالقاهرة

"سوناتا الروح والجسد" علي مسرح روض الفرج بالقاهرة