جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استعداده للدخول إلى غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه يستعد للدخول إلى غزة، مُؤكدًا أن كُل الخيارات مطروحة على الطاولة، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، حيث تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي مرارا استعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف، أكدت كتائب القسام، الأربعاء، استمرار المعارك في غلاف غزة، معلنة أنها تمكنت من إستبدال مقاتليها في عدد من المحاور.

وقالت في بيان: "تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

وكانت كتائب القسام أعلنت توجيه ضربة صاروخية كبيرة اليوم إلى عسقلان، كما أعلنت قصف مطار " بن غوريون" برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

رئيس فلسطين يُناشد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف الهجوم الإسرائيلي

ناشد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف الهجوم الإسرائيلي المُتواصل وخاصة في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الإثنين.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، إن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال، مُؤكدًا أن الحلول الأمنية التي تتبناها إسرائيل لن تُفيد.

وأضاف اشتية: "بدأنا أمس بحملة تبرع بالدم وهي مستمرة، وندعو أبناء شعبنا إلى التبرع بالدم من خلال المراكز المخصصة لذلك، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أجل إيصال حزمة مساعدات من الأدوية".