"ثقافة أسيوط" تستكمل التجهيزات النهائية لاحتفالية قوافل الأزهر

شهد ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، الاستعدادات النهائية لاحتفالية قوافل الأزهر التي ستقام على مسرح قصر ثقافة أسيوط، حيث تم الإعداد لها على مدار عام ووافقت عليها الدكتورة نيفين. الكيلاني وزير الثقافة، وبناءً على توجيهات عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تشمل العروض. نتيجة ورش اكتشاف المواهب التي تم تنفيذها من خلال لجان من المتخصصين في كافة المجالات.

وشهد سيادته جانبا من العرض المسرحي الطلابي لمواهب الأزهر الشريف، تحت إشراف المدير الفني خالد أبو ضيف، وبحضور الدكتور إبراهيم قدري مدير إدارة رعاية طلاب منطقة أسيوط. الأزهر، وصلاح مرسي شيخ معهد أولاد الياس الأزهري، والدكتورة أسماء المسعود مدير عام التربية الفنية، وأحمد حمزة منسق عام قوافل الأزهر. الشريف بأسيوط، ومدير قصر جمال عبد الناصر الثقافي ببني مر، وعائشة العطيفي نائب منسق القوافل الثقافية بالأزهر الشريف.

كما حضر مكاوي الورشة التدريبية للوظائف الرقمية “التسويق الإلكتروني” في صعيد مصر للشباب والشابات والتي أقيمت بمركز تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة أسيوط بقيادة أ.مصطفى يونس بالتعاون بين القوى العاملة المديرية بأسيوط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في إطار التدريب والتوجيه وتنمية القدرات وتأهيل شباب الخريجين. لسوق العمل والحصول على التدريبات المتنوعة، لافتاً إلى أنها توفر كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ التدريب المذكور.

وأضاف مدير عام قسم ثقافة أسيوط، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتدريبهم على الوظائف الرقمية “التسويق الإلكتروني”. كما سيحصل الطالب على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي، مع مراعاة أن مدة التدريب 33 يوم تدريبي من الأحد إلى الخميس من الأحد إلى الخميس. كل أسبوع لمدة 33 يومًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً بمقر نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة أسيوط.