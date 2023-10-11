التأمين الصحي بالقليوبية: إدراج خدمة قسطرة القلب ضمن مبادرة "كل ثانية حياة"

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القليوبية، انطلاق خدمة جديدة للمنتفعين هي " خدمة قسطرة القلب " على مدار الساعة، ضمن مبادرة كل ثانية حياة، بهدف علاج مرضى جلطات القلب.

يذكر أن مستشفى بنها للتأمين الصحي، تم إدارجه ضمن المبادرة التي تعمل على تدريب الفرق الطبية على أحدث الأدلة العلمية في مجال أمراض القلب، وتوقف عضلة القلب، والتشخيص السريع لحالات النوبات القلبية مع توفير القسطرة التشخيصية والعلاجية لمرضى الجلطات القلبية الحادة.

كما أنه تم إسعاف 5 حالات من مرضي الجلطات القلبية والشرايين التاجية منذ بداية العمل بالمبادرة حتي الآن ط، حيث تتلقى المستشفى البلاغات على الخط الساخن 16474 والتي يقوم المختص من خلال هذه الخدمة بتقديم الإرشادات الصحية للمريض.

يأتى هذا انطلاقًا من أهمية عامل الوقت في إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، كما يتم من خلال الخط الساخن توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل المريض وعمل الإسعافات الأولية أثناء انتقاله لأحد المستشفيات التي تم إدراجها ضمن المبادرة لتوفير خدمات القساطر القلبية على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.