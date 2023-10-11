مهرجان الغناء بالفصحى 2023| محمد عبده ولطفي بوشناق على مسرح واحد.. غدًا

في أمسية غنائية من طراز خاص، يجتمع فيها اثنان من رموز الغناء العربي وهما فنان العرب محمد عبده والفنان الكبير لطفي بوشناق في حفل غنائي بالسعودية، ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي.

موعد حفل محمد عبده ولطفي بوشناق في مهرجان الغناء بالفصحى

ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا الخميس 12 أكتوبر، بمشاركة الفنانة ولاء الجندي، على مسرح أبو بكر سالم في رياض بوليفارد سيتي.

بوستر حفل محمد عبده ولطفي بوشناق

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يشارك في المهرجان قامات فنية كبيرة على رأسهم القيصر كاظم الساهر، والفنان القدير لطفي بوشناق، بجانب الفنانة جاهدة وهبة.

ضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيرا بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الغناء في العالم العربي.