المصائب تتوالى.. يوفنتوس مهدد بفقدان لاعب جديد بعد أزمة بوجبا

تعرض نادي يوفنتوس مؤخرا، لضربة قوية في صفوف الفريق، بعد ثبوت اللاعب الفرنسي بول بوجبا تعاطيه المنشطات، مما يعرضه لإيقاف طويل.

وتواصلت المصائب على نادي الإيطالي، بعدما أصبح لاعب جديد في صفوف الفريق، مهدد للإيقاف عن الملعب لمدة 3 سنوات.

وكشفت صحيفة إيطالية، عن انضمام اللاعب نيكولو فاجيولي، إلى سلسلة أزمات اليوفي المتتالية، بسبب تورطه في قضية مراهنات.

وأشارت إلى أنه يتم التحقيق مع اللاعب، بسبب اتهامه بالدخول في رهانات عبر منصات غير قانونية، ما يعرضه للإيقاف لأكثر من 3 سنوات في حال ثبوت التهمة.

فاجيولي

قام المحققون بفحص الوصول والبيانات والمعاملات، وظهر لاعب يوفنتوس كأحد المراهنين المشتبه بهم الذين تم وضعهم الآن قيد التحقيق.

تنص لوائح قانون العدالة الرياضية، على أنه لا يجوز على لاعبي كرة القدم المحترفين، المقامرة في الأحداث الرسمية التي ينظمها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، ولا يمكنهم المراهنة أو تلقيها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان على علم بالوضع منذ 30 أغسطس، كما فتح المدعي العام جوزيبي تشيني تحقيقًا أيضًا، عقب تقرير من محامي اللاعب.

وإذا أدين فاجيولي بالمقامرة في مباريات كرة القدم الرسمية، فقد يتعرض لغرامة تزيد عن 25 ألف يورو وإيقافه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.