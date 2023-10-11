جامعة مصر للمعلوماتية تقدم منحا لأبناء شهداء الجيش والشرطة

بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، موافقة مجلس الأمناء برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، تقديم منحا دراسية لأبناء شهداء (القوات المسلحة – الشرطة) بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتقديراً لما قدمه آبائهم من تضحيات في مسيرة النصر وتحقيق السلام.

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مجلس الأمناء اعتمد هذا القرار إيماناً منه بأهمية رعاية أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، وتقديراً للتضحيات الباسلة لهؤلاء الأبطال في حرب أكتوبر المجيدة والحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن. موضحة أن هذه المنح تمثل حصولهم على خصم بنسبة 50٪؜ على المصروفات الدراسية طوال فترة دراستهم بالجامعة.

أعربت الدكتورة ريم بهجت عن تقديرها لكل من ساهم وصنع نصر اكتوبر من رجال القوات المسلحة في أعظم حرب شهدها التاريخ الحديث، وكذلك رجال الشرطة البواسل الذين تحملوا مسؤولية بسط الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين وقدموا حياتهم في سبيل رفعة الدولة.

أشارت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن الجامعة تكرس جهودها لتمكين الطلاب المتفوقين ودعمهم لتحقيق أهدافهم المستقبلية وذلك في إطار الركيزة الأساسية التي تتضمنها إستراتيجية الجامعة للتميز الأكاديمي وتوفير الفرص المتساوية للطلاب النابغين من قادة المستقبل.

جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.