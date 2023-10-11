جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للحصول على مكافآت النشر العلمي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم للحصول علي مكافآت تشجيع النشر العلمي للأبحاث التى تم نشرها خلال عام ٢٠٢٢م، وذلك لمدة شهر اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق ١٤ من شهر أكتوبر الجاري.

وقال النعماني ان إدارة الجامعة تحرص علي دعم المعرفة والابتكار عبر البحث العلمي، من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تقديم المزيد من الإنتاج العلمى البحثى الذي يرفع من التصنيف الدولي للجامعة، وذلك إيمانًا منها باهمية استمرار الابتكار والتطوير في مجال البحث العلمي، الذي يعد أحد الركائز الاساسية في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن شروط التقدم لمكافآت النشر في مجلة لها معامل تأثير أن يكون البحث لباحث عنوانه الرئيسي جامعة سوهاج، وأن يكون البحث منشوراً في آخر سنة قبل موعد التقدم للحصول على الجائزة في مجلة محكمة تبعا لتصنيف Quartile System of WOS، ولا يحق التقدم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعارين والمنتدبين انتدباً كلياً خارج الجامعة خلال سنة نشر البحث، وأن يكون الباحث المتقدم على رأس العمل بالجامعة سنة نشر أبحاثه التي تقدم بها، ولا يعتد بأي مجلة ليس لها ترقيم دولي (ISSN).

وأوضح الدكتور أحمد حسانين مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة ان متطلبات التقدم للحصول على مكافأة النشر تتمثل في موافقة مجلسي القسم العلمي والكلية على التقدم لنيل الجائزة، وموافقة الباحثون المشاركون للتقدم للجائزة، استيفاء النماذج المطلوبة وتقديم نسخة ورقية من البحث، بالإضافة الى أسطوانة مدمجة تحتوي نسخة الكترونية من البحث، واقرار بتوزيع المكافئة بالتساوي بين المشاركين في البحث من منسوبي الجامعة، وايضاً إقرار للباحث أن يكون المتقدم على رأس العمل سنة نشر ابحاثه التي تقدم بها، الي جانب تقديم بيان من المكتبة الرقمية أو مركز النشر العلمي بالجامعة بما يفيد عن تصنيف الابحاث.





وجدير بالذكر انه علي الراغبين في التقدم بابحاثهم التواصل المباشر مع وحدة إدارة المشروعات بمبني الإدارة المركزية، او الكترونياً من خلال موقع الوحدة، من اجل الحصول علي النماذج المطلوبة للتقدم، مع العلم يمكن التقدم بالابحاث Q1, Q2, Q3, Q4، ولتوسيع قاعدة الاستفادة تم التوجيه بإدراج البحوث المنشورة في مجلات دولية ليس لها Q ، وكذلك البحوث المنشورة في مجلات محلية حاصلة علي 7 نقاط طبقا للتقييم المحلي في مكافآة النشر هذا العام.