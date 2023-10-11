تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

نظم بيت ثقافة دير الجنادلة محاضرة تثقيفية بعنوان "نصر أكتوبر المجيد" في مدرسة دير الجنادلة الابتدائية المشتركة برئاسة أسامة عواد. قدمها عبد الحكيم عامر وتناول في حديثه استراتيجية جديدة للحرب والدافع المعنوي للجنود المصريين، إلى جانب أن نصر أكتوبر المجيد يعتبر نصرًا عظيمًا للأمة العربية بأكملها.

يُعَدُّ نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن. فقد أعاد أبناء مصر تشكيل خريطة القوى في العالم أمام أعين الجميع، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ.

ثقافة دير الجنادلة تناقش آليات نصر اكتوبر المجيد