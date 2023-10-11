"دور الإعلام في نصر أكتوبر المجيد" ضمن احتفالات ثقافة أسيوط الجديدة

في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوى.

وفي هذا السياق، قدمت مكتبة الطفل والشباب في أسيوط الجديدة، برئاسة الأستاذة شيماء عبد العال، محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الإعلام في نصر أكتوبر العظيم"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في أسيوط، وذلك في مدرسة النهضة للتعليم الأساسي في أسيوط الجديدة.

قدم الحاضر صلاح سعيد محمد، وتناول في حديثه أهمية دور الإعلام في نصر أكتوبر العظيم، مشيراً إلى أن الإعلام الحربي المصري لعب دوراً هاماً في تلك الفترة، منذ وفاة عبد الناصر في سبتمبر 1970، وحتى اندلاع الحرب في أكتوبر 1973.

وأشار صلاح إلى أهمية دور الجيش المصري في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأهمية استخدام الإعلام المصري في تعزيز صورة الجيش المصري خلال فترة الحرب، والنتائج الإيجابية التي ترتبت على نجاح خطة الإعلام المصري في تضليل العدو.

"دور الإعلام في نصر أكتوبر المجيد" في احتفالات اكتوبر بثقافة أسيوط الجديدة

"دور الإعلام في نصر أكتوبر المجيد" في احتفالات اكتوبر بثقافة أسيوط الجديدة