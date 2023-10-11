استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد ممثلي برنامج التنمية المحلية وشركاء المياه الهولنديين واتحاد البلديات الهولندية والهادفين إلى رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان والمرافق العمرانية ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واوضح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن هذه المناقشة لبحث أوجه التعاون والاستفادة التي يمكن تقديمها للقطاع المالي والأصول الفنية وذلك بحضور ستيڤان هورستن مدير إدارة الأصول بمجلس المياه بهولندا وفرانك دي چوس استشاري العمليات اللوچيستيه لتخزين ونقل وتركيب مكونات وقطع غيار الشبكات بهولندا و مديري إدارة الأصول الفنية وإدارة الأصول الثابتة والقطاع المالي للعقود والمشتريات والمخازن بالشركة لتناول طريقة العمل والدورة المستندية للأصول والإهلاك وذلك كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي.

واكد الشرقاوي أن ثمار هذا التعاون سيتم توفير تدريب للعاملين، حيث إن الشركة تسعى إلى تحقيق تبادل أكثر للخبرات بهدف رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي امتثالا لما يسعى برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر لتحقيقه.

مياه أسيوط تسقبل وفد البلديات الهولندي لمناقشة التعاون للقطاع المالي والأصول الفنية

مياه أسيوط تسقبل وفد البلديات الهولندي لمناقشة التعاون للقطاع المالي والأصول الفنية

مياه أسيوط تسقبل وفد البلديات الهولندي لمناقشة التعاون للقطاع المالي والأصول الفنية

مياه أسيوط تسقبل وفد البلديات الهولندي لمناقشة التعاون للقطاع المالي والأصول الفنية

مياه أسيوط تسقبل وفد البلديات الهولندي لمناقشة التعاون للقطاع المالي والأصول الفنية