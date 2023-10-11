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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سارة نور صعيدية للمرة الأولى في "العودة"

الفنانة سارة نور
الفنانة سارة نور

بدأت الفنانة سارة نور تصوير مشاهدها في مسلسل "العودة" والذي تقوم خلاله بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب بطولة العمل، وتقدم شخصية الفتاة الصعيدية القوية التي تحارب الظروف دائمًا لتحقق ما تريده رغم الصعوبات التي تمر بها وهي في الأساس شقيقة عمدة البلد، العمل من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، عصام السقا، أحمد والي، حمزة العيلي، ولاء الشريف، شاهيستا سعد، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

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وتدور أحداث مسلسل "العودة" في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظة الأقصر، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، وذلك على مدار 30 حلقة، يذكر أن مسلسل العودة تغير مؤخرًا ليكون الاسم النهائي بدلًا من اسم منجم دهب، واسم كف مريم.

وكانت آخر أعمال النجمة سارة نور تألقها في مسلسل "الأصلي" والذي عرض قبل الموسم الرمضاني وأيضا مسلسل "العيلة دي" مع النجمة وفاء عامر، وكان أهم أدوارها التي قدمتها مسلسل "فالنتينو" مع النجم الكبير عادل إمام.

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