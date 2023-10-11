حملات مراقبة الأسعار وخط ساخن لتلقي شكاوى ارتفاع الأسعار والاحتيال بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تنفيذ حملات رقابية مشددة لضبط أسعار المنتجات الأساسية بالأسواق، وحصر المنتجات الأساسية في فروع الشركة المصرية بمراكز ونقاط منافذ البيع التابعة لها.

تعلن الوحدات عن الأسعار بشكل واضح وعرض المواد الغذائية في جميع منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة لجميع الجمعيات والمبادرات، وتعمل بشكل منتظم. المنافذ الحكومية مفتوحة أمام الجمهور على مدار اليوم لتخفيف العبء عن أسر الواحات، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم تلبية احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة.

من جهتها أعلن فرع جهازحماية المستهلك لمحافظة الوادي الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى عن تنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جودة المنتج المعروض والتأكد من مطابقتها للمواصفات والالتزام بنظافة ما يتم عرضه وإعلان الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين الإبلاغ عن أي تعدي أو احتكار أو غش تجاري بمقر المكتب الإقليمي وفروع مكتب حماية المستهلك بالوحدات المحلية للمراكز.