ثقافة أبوتيج تنظم يوما ترفيهيا فنيا للأطفال ذوي الهمم بحديقة الحيوان

نظم قصر ثقافة أبوتيج يومًا ثقافيًا وفنيًا ترفيهيًا متكاملًا لمجموعة من الأطفال ذوي الهمم. تمت تنظيم الفعالية بالتعاون مع حديقة الحيوان في أبوتيج، وشهدت حضور العديد من الشخصيات المهمة بينهم الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مجلس مدينة ابوتيج، ومروة سلام مديرة مركز اعلام أبوتيج، وعائشة العطيفي، ورانيا رفعت، وحنان فاروق مسئولي العلاقات العامة بمجلس مدينة ابوتيج.

تضمنت الفعالية جولة للأطفال في حديقة الحيوان، حيث تعرفوا على مجموعة متنوعة من الحيوانات واكتسبوا المعرفة حولها. كما تم تقديم العديد من الألعاب الترفيهية الجماعية التي ساهمت في تعزيز روح الفرح والترفيه بين الأطفال.

اختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على الأطفال، وهذا كان بمثابة مفاجأة سعيدة لهم ولذويهم. تم اختيار الهدايا بعناية لتكون ملهمة وتساهم في تحفيز الأطفال على مواصلة تطوير قدراتهم وإظهار قدراتهم المتفردة.

هذا اليوم الثقافي الفني الترفيهي قدم إشعاعًا إيجابيًا لهؤلاء الأطفال وأسرهم، حيث شعروا بالاهتمام والدعم من المجتمع وتمكنوا من الاستفادة من النشاطات المختلفة التي تم تنظيمها. يعكس هذا الحدث التزام قصر ثقافة أبوتيج بدعم الطفولة وتشجيع التنمية الشاملة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

من الجدير بالذكر أن قصر ثقافة أبوتيج يواصل تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة، الهادفة إلى تشجيع الفن والثقافة وتعزيز الانتماء المجتمعي بين الأفراد. ويعتبر هذا اليوم الثقافي والفني الترفيهي مبادرة رائعة تعزز القيم الإنسانية وتضفي البهجة والسرور على حياة هؤلاء الأطفال المميزين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

ثقافة أبوتيج تنظم يوم ترفيهي ثقافي فني للاطفال ذوي الهمم بحديقة الحيوان

ثقافة أبوتيج تنظم يوم ترفيهي ثقافي فني للاطفال ذوي الهمم بحديقة الحيوان