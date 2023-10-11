انتصارات أكتوبر المجيدة.. محاضرة بثقافة الصبحة بالقوصية

يواصل فرع ثقافة أسيوط الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم حيث تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة في منطقة وسط الصعيد الثقافية برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

شهدت مكتبة الطفل والشباب في الصبحة برئاسة محمد علي عيسى ندوة تثقيفية بعنوان "انتصارات أكتوبر العظيم" في مقر المكتبة. وحضرها الدكتور أحمد محمد بكر الذي تناول الحديث حول نصر أكتوبر المجيد وكيف استطاع الجندي المصري التضحية بأرواحهم من أجل الوطن وتحطيم خط بارليف واستعادة سيناء لمصرنا الحبيبة وتعزيز المفاهيم الوطنية لدى الشباب

وتم مناقشة أحداث الحرب والإنجازات التي حققتها مصر في تلك الفترة الصعبة من تاريخها. وتم تسليط الضوء على دور الجنود المصريين وبطولاتهم العظيمة في الحفاظ على أمن وسيادة البلاد وتحقيق النصر العسكري في حرب أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضًا فنيًا بعنوان "الفن المصري الحديث والمعاصر" في قاعة المعارض بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى. استعرض المعرض أعمالًا فنية متميزة لعدد من الفنانين المصريين المعاصرين، التي تعكس التطور والتجدد في الفن المصري على مر العصور. وقد لاقى المعرض استحسان الزوار وحظي بإقبال كبير من قبل المهتمين بالفن.

وفي سياق متصل، نظمت مسرحية موسيقية بعنوان "صرخة أكتوبر" على مسرح النهضة بقصر ثقافة أسيوط. قدمت المسرحية قصة مؤثرة عن التحديات التي واجهتها مصر في حرب أكتوبر وروح البطولة والتضحية التي تجسدت في نصرها. واستمتع الجمهور بأداء رائع من قبل الممثلين والفرق الموسيقية، ونالت المسرحية إشادة كبيرة من الحضور.

إن استمرار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر في فرع ثقافة أسيوط يعكس الفخر والاعتزاز بتاريخ مصر العظيم والتضحيات التي قدمها شعبها من أجل الحفاظ على الحرية والسيادة. ومن خلال هذه الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعي والمعرفة حول تاريخ مصر وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والأمل في المستقبل.

انتصارات أكتوبر المجيدة محاضرة تثقيفية تقدمها ثقافة الصبحة بالقوصية