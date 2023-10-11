ورش التلى تواصل فعاليتها بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر فى أسيوط

في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني لتقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى، يواصل قصر ثقافة جمال عبدالناصر في بني مر برئاسة أحمد حمزة فعاليات ورش التلي. تقوم ياسمين جاد محمود بتنفيذ هذه الورش في مقر القصر.

تهدف الورشة إلى الحفاظ على التراث المصري الأصيل ومنع اندثاره، حيث يتم تنفيذ قطع فنية مستوحاة من التراث. كما تهدف الورشة أيضًا إلى تعليم المشاركات هواية وحرفة تتطلب رأس مال بسيط لأولئك الذين يرغبون في إنشاء مشروع صغير. وتشجع الورشة أيضًا وتدعم كل من لديه هواية تتعلق بالأعمال اليدوية.