أسيوط تنظم معرضا لدار المعارف للكتاب وإصدارات هيئة قصور الثقافة

يقام معرض دار المعارف للكتاب ومعرض اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في قاعة قصر ثقافة اسيوط برئاسة صفاء حمدان وتحت اشراف فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي يوميا من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ١١ مساءً في الفترة من ٤ اكتوبر حتى ١٩ أكتوبر الحالي، بحضور جماهيري كبير.

بالتزامن مع انطلاق المعرض، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، مجموعة من الفعاليات بهدف تعزيز الوعي الثقافي بين الجمهور وتشجيع القراءة والاطلاع على آخر الإصدارات الأدبية والثقافية.

يشتمل المعرض على أكثر من جناح يضمون مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات، بدءًا من الأدب والشعر وحتى العلوم والتكنولوجيا والتاريخ. ويعكس المعرض تنوع الثقافة المصرية وإشاعة قيم القراءة والمعرفة.

و يحظى المعرض بإقبال كبير من قبل الجمهور، حيث يعد فرصة مثالية للمتسوقين والمثقفين لاكتشاف إصدارات جديدة والتعرف على الكتاب والمؤلفين المحليين والعرب والعالميين.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم فعاليات ثقافية وفنية يومية داخل القاعة المخصصة للمعرض. حيث ستحتضن الفعاليات عروضًا للشعر والأدب والموسيقى والفنون التشكيلية وعروض الفرق الفنية المحلية.

وبهذا المعرض، تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة رسالتها في دعم وتشجيع الثقافة المصرية، وتعزز قيم القراءة والتثقيف بين الشباب والمهتمين بالثقافة والفنون. إن هذا المعرض يسهم في تعزيز الحب للكتاب والقراءة ويعد فرصة مثالية لاكتشاف ثروة الثقافة المصرية والتواصل مع الأدباء والكتّاب البارزين في مصر والعالم العربي.

معرض دار المعارف للكتاب ومعرض اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة اسيوط

معرض دار المعارف للكتاب ومعرض اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة اسيوط

معرض دار المعارف للكتاب ومعرض اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة اسيوط