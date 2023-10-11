تنظيم احتفالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بثقافة ديروط

في احتفالية ثقافية وفنية نظمها قصر ثقافة ديروط، قام المشاركون بترديد النشيد الوطني "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي" بحضور جماهير كبيرة.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط.

وقد احتفل سكان ديروط بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد تحت عنوان "وطني فخر وكرامة" بحضور الدكتور حسام خديوي نائب رئيس مجلس مدينة ديروط والدكتور جمال حريز مدير عام الإدارة الصحية بديروط وعدد من الأدباء والفنانين والمبدعين في ديروط. بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية من مدير القصر يهنئ فيها الحضور بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد ويشيد بجهود رجال الشرطة والجيش المصري البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وشهدت الإحتفالية ملتقى حواري للشباب بعنوان "انتصارات حرب أكتوبر" قدمه الدكتور ناصر عبد الراضي علام، والذي ناقش أهمية الوعي الثقافي والتنوير في حرب أكتوبر المجيدة وأن لها خطة استراتيجية واضحة للقضاء على العدو، كما قدم رؤية جوهرية حول الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد وأهمية ترسيخ المواطنة وروح الانتماء للوطن.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والأدبية للمواهب الشابة، حيث قدم الأدباء الشباب مجموعة من القصائد الشعرية بالفصحى والعامية والتي تميزت بالطابع الوطني، واختتمت الإحتفالية ببعض الابتهالات والتواشيح الدينية التي نالت إعجاب الجمهور.

احتفالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بثقافة ديروط

احتفالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بثقافة ديروط

احتفالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بثقافة ديروط