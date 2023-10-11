"ثقافة النخيلة" بأسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر العظيم

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر المجيد في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي.

وقد شهد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة، برئاسة محمد عمر، محاضرة تثقيفية بعنوان "انتصارات أكتوبر العظيم" في مقر البيت. وبدأت فعاليات اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، حاضرها أحمد حسني أبو القاسم.

وأكد أحمد حسني أن نصر اكتوبر المجيد وحرب أكتوبر قد غيرت الفكر العسكري الحديث، وأصبحت عملية العبور مرجعًا أساسيًا لكل الجيوش العالمية الحديثة، وعملية العبور "كانت معجزة عسكرية مكتملة الأركان".

وبهدف تحقيق معركة تحرير الأرض وإزالة آثار العدوان، قررت مصر التحول إلى استراتيجية جديدة والانتقال بالجبهة من مرحلة الصمود إلى مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية، وأطلقت عليها مرحلة "الدفاع النشط". وذلك من خلال توفير سلاح متطور حديث، وتنظيم وتدريب القوات بشكل جيد ومتواصل، وتعبئة الجبهة الداخلية في شتى المجالات. ومن ثم اتخاذ قرار حرب اكتوبر الخالدة، التي تظل هي النصر الذي يفخر به جميع المصريين.

ثقافة النخيلة تحتفل بذكرى "انتصارات أكتوبر العظيم"

ثقافة النخيلة تحتفل بذكرى "انتصارات أكتوبر العظيم"