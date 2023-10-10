أنغام وحماقي ورامي جمال في حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

يحتفل الفنان تامر عاشور، بزفافه على الإعلامية نانسي نور، الأن بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور الأصدقاء والمقربين .

وجاء ضمن حضور حفل زفاف تامر عاشور، الفنان محمد حماقي، رامي جمال، أنغام، الملحن عزيز الشافعي، تومة، هيثم شاكر، خالد عليس وزوجته ميرهان عمرو، الشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ومدين، والموسيقار هاني فرحات.

احتفل الفنان تامر عاشور، بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور منذ قليل، وجاء ذلك بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وتداول عدد من جمهور الفنان تامر عاشور، الصور الأولى من عقد قرانه على نانسي نور والورود تحاصرهما .

تامر عاشور وزوجته

زواج تامر عاشور ونانسي نور

وظهرت زوجة تامر عاشور بفستان أبيض رقيق، ومزين بالورود من الدانتيل الشفاف، واعتمدت معه مكياجًا ناعمًا يتناسب مع الفستان.

تامر عاشور وزوجته

آخر الأعمال الغنائية للفنان تامر عاشور

كانت آخر أعمال تامر عاشور، أغنية “إصحى للكلام”، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي.

تامر عاشور وزوجته

وتقول كلمات الأغنية:" عارف أنت إيه في حياتنا

أنت نمرة كام

أنت تبقى نمرة واحد

أيوة مش كلام

نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام

أصحى للكلام

أنت عقد فل ريحته فايحة في المكان

أنت دعوة حلوة منا كانت وقت الأدان

ليك مقامك أو مكانك محفوظ

من زمان أيوة من زمان

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام إحنا ندي التمام

أصحى للكلام

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام إحنا ندي التمام

أصحى للكلام

أنت شمس نورها جه يدفي قلبنا

أنت عتبة كان قدمها حلو وربنا

ليك هنخلص حد يرفص نعمة ربنا

دة أنت حظنا

أنت حاجة كبيرة كنا في عرض ربعها

أنت أحلى سيرة دايما نحكي عنها

أنت يا اللي عنيك تحلي الدنيا كلها

أيوة الدنيا كلها

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام احنا ندي التمام

أصحى للكلام

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام احنا ندي التمام

أصحى للكلام ".

تامر عاشور هتوحشنا

وطرح تامر عاشور، أخيرًا أغنية جديدة بعنوان “هتوحشنا”، وجمعت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وتقول كلماتها:" انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا ".