اتحاد منتجي الدواجن: مصر لم تستورد البيض منذ الثمانينات (فيديو)

قال الدكتور ثروت الزيني نائب اتحاد منتجي الدواجن، إنه لا يوجد بروتين حيواني أرخص من البيض والدواجن، فهما البروتين الأرخص في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء.

وأضاف الزيني، خلال لقائه ببرنامج “ الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدواجن تعتبر البروتين الأول للأسرة المصرية وأيضًا البروتين الأرخص، مضيفًا أن تناول البيض هو شيء أساسى للأطفال.

طبق البيض يمثل 2 كيلو بروتين حيواني

وأشار إلى أن طبق البيض يمثل 2 كيلو بروتين حيواني،و ثمنه لا يتجاوز من 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، لافتًا إلى أن هناك ميزة نسبية فى الدواجن واكتفاء ذاتي من البيض، فمصر لم تستورد البيض منذ الثمانينات، كما أن البيض من السلع غير القابلة للتخزين ودائمًا تكون طازجة.

وتابع: “فى ظل التشوهات السعرية وارتفاعات الأسعار، فقد شهد اجتماع رئيس الوزراء توجهًا من السياسية وهذا يعكس مدى توفير الغذاء من المنتج، ودعم الصناعات الوطنية خاصة فى ظل الحروب غير المسبوقة والكثيرة التى يشهدها العالم، كما شهد اجتماع أمس التخفيض فى الأسعار والذي لا يقل عن 15% خصم"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.

وقال "الخِشن" إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.

وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقربنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.