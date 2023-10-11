ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط ينظم ورش تفصيل وخياطة (فيديو)

تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بتنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية لدعم المرأة المصرية في جميع المجالات، وذلك في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

نظم قصر ثقافة جمال عبد الناصر في بني مر، برئاسة أحمد حمزة، ورشة عمل في التفصيل والخياطة للمصممة حفيظة سعد. قدمت حفيظة شرحًا مفصلاً لعملية التفصيل والخياطة وكيفية قص القماش واستخدام أدوات الخياطة، بما في ذلك قص القماش على النمط وأخذ المقاسات وتنفيذ الشكل الأولي للقطعة قبل تفصيلها. تم تنفيذ بلوزة على الواقع خلال الورشة.

تناولت المصممة أيضاً استخدام أدوات الخياطة بكفاءة وفنية من خلال توضيح كيفية استخدام الماكينة الخياطة والقدرة على تطبيق الخياطة اليدوية المتخصصة لتزيين القطعة

كما تحدثت المصممة حفيظة سعد عن أسرار اختيار الأقمشة المناسبة لكل تصميم، واختيار الألوان والنقشات المناسبة والتي تتضمن استخدام تقنيات الطباعة والصباغة المختلفة. وأوضحت أهمية معرفة تصميم الملابس وفقاً لمتطلبات الموسم وتوافر الأقمشة في السوق.

وخلال ورشة العمل، تعلمت المشاركات كيفية تصميم قطعة البلوزة خطوة بخطوة، وتنفيذ نموذج البلوزة الأولي قبل الخياطة الفعلية. واستفادت المشاركات من الورشة في تحسين مهاراتهن في تصميم الملابس وتطوير تقنيات الخياطة والتفصيل.

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر ينظم ورش التفصيل والخياطة باسيوط

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر ينظم ورش التفصيل والخياطة باسيوط

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر ينظم ورش التفصيل والخياطة باسيوط

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر ينظم ورش التفصيل والخياطة باسيوط