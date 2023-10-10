تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها في الشرقية

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها، إثر اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه، وذلك لجلسة الغد، للمرافعة؛ وحضور المحامي الأصيل في القضية.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي، بوصول "ج. الـ. إ "، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه على يد زوجته 25 عاما، ربة منزل، والتي تخلصت من زوجها بمفردها خنقا، بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.