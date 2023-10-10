الاتحاد العام للمصريين في اوغندا يؤيد الإنتخابات الرئاسية بمصر في كمبالا.. صور

أقام أعضاء فرع الاتحاد العام للمصريين في أوغندا بالتوجه إلى السفارة المصرية في كمبالا لعمل توكيلات لمرشحهم الرئاسي المرغوب فيه من قبل أبناء مصر هناك، للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية في مصر الفترة المقبلة.

وقاد مجموعات ابناء الجالية هناك كل من: “ الأستاذ عمرو البنا أمين عام الشباب المستشار محمد علي المستشار القانوني للاتحاد ، ا .عبد المنعم رئيس لجنة السياحة وأكد ا. سمير محمد السيد المتحدث الرسمي للاتحاد تزايد الاعداد كل يوم ويستعد الاتحاد العام للقيام بدوره الفعال في الانتخابات المقبلة ”.

مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الانتخابات الرئاسية في الرياض

وفي نقس السياق، أقيم بالعاصمة السعودية الرياض أول مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، وذلك تحت شعار (كلنا معاك من أجل مصر).

وبدوره أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه قدم لحضور المؤتمر أبناء مصر بالمملكة من مناطق عدة متحملين مشقة السفر لدعم الانتخابات الرئاسية بمصر بالأعلام المصرية في كرنفال واحتفالية لم يسبق لها مثيل.

وأفاد حنفي بأن جميع الحضور أشادوا بالتطور الذي تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، سواء من المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارة الجديدة ، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات ، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة وخصوصا الطرق والكباري، جعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم ، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها ، والقضاء على فيروس C، والقضاء على الإرهاب.

واختتم حنفي أنه في نهاية المؤتمر هتف الحضور للوطن وقياداته، حاملين صوره وأعلام مصر على أنغام الأغاني الوطنية، وبحضور مطرب الجالية أشرف عبدالعزيز.

انتخابات المصريين بالخارج

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم

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