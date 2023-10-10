تفاصيل الأنشطة الرعوية بكنيسة القديس جوارجيوس

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمصر الجديدة، غدًا الأربعاء، النشاط الرعوي والفعاليات الروحية المقرر إقامتها بمذبح الملاك بالدور السادس من مبني الخدمات بدءًا من الساعة السادسة حتى الثامنة صباحًا.

يستهل خورس الشمامسة اللقاء الذي يتخلل إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، بحضور كهنة وأحبار الكنيسة والمصلين.

اقامت كنيسة القديسين فعاليات روحية متنوعة وشهدت الاحتفال بمناسبة عيد الصليب الذي استمر 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

رجحت الكتب التاريخية السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ذكرت أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ما ذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فأرشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.