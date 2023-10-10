محافظ الشرقية يهنئ البطل يسرى سامى لحصوله على برونزية بطولة العالم للجودو

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطل يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو ابن قرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب وزن 60 كجم.

وكانت البطولة قد أقيمت في الفترة من 1 الي 8 أكتوبر الجاري بدولة البرتغال، والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وتمنى المحافظ مواصلة البطل المصري التفوق الرياضي، ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.