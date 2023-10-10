مستشفيات القطاع الخاص بجنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

اشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء إنه تم اعتماد مستشفى جنوب سيناء، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، طبقا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد بوزارة الصحة والسكان.

و اشار البيان ان قرارا الأعتماد خاص بـ 8 مستشفيات و8 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظات الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والإسكندرية والقليوبية والجيزة والمنيا.

ويعد مستشفيات القطاع الخاص تغييرا إيجابيا بالغ الأهمية في النظام الصحي المصري، وجاءت معايير الاعتماد «تقديم خدمات صحية بجودة وكفاءة، وضمان أمان وسلامة المرضى، مع تقليل الهدر في المستلزمات والموارد، وإدارة جيدة للدواء، وتوفير بيئة آمنة للمرضى والطاقم الطبي».

جاء هذا القرار من خلال اللجنة العليا للاعتماد والرقابة الصحية، التي عقدت أمس الاثنين اجتماعا، ووافقت على منح شهادات لمنشآت طبية، ومنها منشآت محافظة جنوب سيناء، وهي مستشفى جنوب سيناء، وسكن كونسبت إيجيبت بمحافظة جنوب سيناء.

وأيضا وحدة طب أسرة العريشية بجنوب سيناء، ووحدة طب أسرة وادي تال بجنوب سيناء، ووحدة طب أسرة الجبيل بجنوب سيناء.