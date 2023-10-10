جوينيث بالترو تستفز متابعيها باستخدام جائزة الأوسكار كحاجز للباب

صدمت الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو رواد السوشيال ميديا خلال أحدث لقاء خاص بها في منزلها، لتفاجئهم باستخدام الجائزة الخاصة بها كحاجز للباب.

جوينيث بالترو

عند مرور مصور الفيديو داخل منزل جوينيث بالترو في بلدة هامبتون بولاية نيويورك، لاحظ وجود تمثال على الأرض، وهي جائزتها كأفضل ممثلة عام 1998 عن دورها في فيلم "Shakespeare in Love"، لتستخدمها كحاجز لباب منزلها.

وعلقت جوينيث بالترو مازحة قائلة: "استخدمه كحاجز للباب إنه يعمل بشكل مثالي".

أحداث فيلم Shakespeare in Love

ويشارك في فيلم "Shakespeare in Love" مجموعة من الفنانين وهم: جونيث بالترو، جوزيف فاينز، جودي دينش، بن أفليك، جيفري راش، توم ويلكنسون، ستيفن أودنيل، تيم ماكمولان، ستيفين بيرد، أنتوني شير، مارتن كلونيس، ساندرا رينتون.

وتدور أحداث الفيلم في منتصف القرن السادس عشر يعاني الكاتب شكسبير من نضوب الأفكار، ووقوعه تحت ضغوط الديون، فيبحث عن ملهمة ليستكمل روميو وجولييت، في الوقت ذاته تحب الثرية فيولا التمثيل، والمتزوجة من لورد ويسكس ذي المشاعر الباردة، لكن القانون وقتها يمنع النساء من التمثيل، ويجعل الرجال هم من يقومون بأدوار النساء، فتتنكر في زي رجل توماس كينت، وتذهب إلى شكسبير، وتحصل على دور البطولة في مسرحية روميو وجولييت.